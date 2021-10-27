Литературный музей объявил программу к выставке «Про/сто»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Доходный дом Любощинских — Вернадских в середине октября открыл выставку к столетию Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Про/сто». Здесь посетители могут увидеть самые яркие предметы из наиболее значимых музейных коллекций.

Собрание музея насчитывает более полумиллиона реликвий, представляющих несколько столетий истории российской литературы, книжности и культуры чтения. Экспозиция условно поделена на несколько разделов: начало формирования первых собраний, драматичные события истории музея, эпоха создания сети мемориальных домов-музеев и время возвращения к концепции главного литературного музея страны.

В рамках выставки музей проводит развлекательно-познавательную программу. Так, 20 ноября можно принять участие в занятии «Музейный детектив», где гости выставки проследят непростой путь сокровищ в музей. В ходе программы поговорят о том, как хранят, описывают, изучают, вводят в научный оборот музейные сокровища. Участники интерактивной программы попытаются сами выступить в роли хранителей: описать, исследовать и атрибутировать некоторые предметы.

Программа «Искусство русской иллюстрации», которая пройдет 21 ноября, расскажет, зачем нужна иллюстрация, какие техники используются для ее создания и какие художники изменили традиции русской иллюстрации.

Книги с картинками создаются не только для детей. Именно такой позиции придерживаются художники Дмитрий Кардовский, Натан Альтман, Аминадав Каневский.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.