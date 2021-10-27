Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Литературный музей объявил программу к выставке «Про/сто»

Ольга Маркова

Развлечения
Литературный музей объявил программу к выставке «Про/сто»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Доходный дом Любощинских — Вернадских в середине октября открыл выставку к столетию Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Про/сто». Здесь посетители могут увидеть самые яркие предметы из наиболее значимых музейных коллекций.

Собрание музея насчитывает более полумиллиона реликвий, представляющих несколько столетий истории российской литературы, книжности и культуры чтения. Экспозиция условно поделена на несколько разделов: начало формирования первых собраний, драматичные события истории музея, эпоха создания сети мемориальных домов-музеев и время возвращения к концепции главного литературного музея страны.

В рамках выставки музей проводит развлекательно-познавательную программу. Так, 20 ноября можно принять участие в занятии «Музейный детектив», где гости выставки проследят непростой путь сокровищ в музей. В ходе программы поговорят о том, как хранят, описывают, изучают, вводят в научный оборот музейные сокровища. Участники интерактивной программы попытаются сами выступить в роли хранителей: описать, исследовать и атрибутировать некоторые предметы.

Программа «Искусство русской иллюстрации», которая пройдет 21 ноября, расскажет, зачем нужна иллюстрация, какие техники используются для ее создания и какие художники изменили традиции русской иллюстрации.

Книги с картинками создаются не только для детей. Именно такой позиции придерживаются художники Дмитрий Кардовский, Натан Альтман, Аминадав Каневский.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
МузеиВыставкиинтерактивные программы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте