Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, которое произошло в квартире на Мосфильмовской улице. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», задержанным оказался бывший партнер Яхонтова. Информации о том, какую роль — заказчика или исполнителя — он играл в совершенном преступлении, пока нет.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три трупа. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

По данным «Вечерней Москвы», семья Яхонтова перестала выходить на связь в воскресенье. Знакомые погибших взяли ключи у домработницы, чтобы проверить, все ли у них в порядке. В квартире они обнаружили три трупа со следами насильственной смерти.

Михаил Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного банка. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробную информацию о произошедшем убийстве читайте в специальном материале «ВМ».