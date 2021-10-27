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Дептранс назвал дачникам лучшее время для быстрого выезда из Москвы

Иван Юминов

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Дептранс назвал дачникам лучшее время для быстрого выезда из Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Последний рабочий день октября наступил для многих москвичей, что привело к образованию затруднений на ряде магистралей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Вечером ожидаем заторы на вылетных магистралях, поскольку многие жители планируют провести нерабочие дни за городом. Рекомендуем водителям выезжать за город до начала часа пик, — говорится в сообщении.

Затруднение движения отмечается на ТТК, внешней стороне МКАД, внутренней и внешней сторонах шоссе Энтузиастов, а также в направлении центра перед ТТК. Для быстрого передвижения по городу рекомендуется пользоваться общественным транспортом, отмечается в Telegram-канале ведомства.

27 октября в Дептрансе сообщили, что разрешенный лимит скорости поменялся на трех магистралях в Москве. На Северо-Восточной хорде он достиг 90 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова — 80, на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе — 70.

Столичные водители могут ускоряться, но при этом не стоит забывать о правилах безопасного движения, напомнили в департаменте. За рулем не стоит отвлекаться на телефоны, в автомобиле следует всегда пристегиваться, а также держать дистанцию от других машин.

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