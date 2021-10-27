Газпром обсудил с Молдавией продолжение газовых поставок

Фото: Telegram / Газпром

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер встретился с представителями Молдавии и обсудил с ними новый контракт на поставку газового топлива в страну. Об этом российская корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

— Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления Молдовагаза Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия Газпрома и Молдовагаза, — рассказали в компании.

В среду, 27 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выделит Молдавии 60 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с нехваткой газового топлива.

До этого в иностранных СМИ сообщалось, что российская компания «Газпром» отказалась продлевать поставки газа в Молдавию якобы из-за политических причин. В частности, Россия, по данным СМИ, таким образом хотела воспользоваться ситуацией и вынудить республику отказаться от сближения с Евросоюзом.

Отмечается, что РФ предложила Молдавии отложить реформу энергорынка, а взамен согласилась предоставить скидку на поставку голубого топлива в размере 25 процентов. После отказа Кишинева Москва потребовала вернуть накопившиеся с 1990-х годов долги за поставки газа, которые составили 709 миллионов долларов.

Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг страны за газ составляет 433 миллиона долларов. С учетом просрочки платежей общая сумма достигла 709 миллионов долларов, предупредил представитель компании.

Власти Молдавии, как уточнил он, не хотят признавать сумму долга, им также не нравятся цены на газ. Газпром готов продлить контракт на поставки газа республике, если она полностью погасит долг, объяснил Куприянов. При отказе платить за голубое топливо компания будет вынуждена остановить поставки.

Кроме того, сообщалось, что длившиеся в течение двух часов переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака ни к чему не привели.

Россия на переговорах выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы: порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.