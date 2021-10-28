Афганец продал дочь за 38 тысяч рублей из-за нищеты

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Житель Афганистана из провинции Багдис решил продать собственного ребенка из-за нищеты. Свою 16-летнюю дочь он передал покупателю за 50 тысяч афгани, что равно приблизительно 38 тысячам рублей.

Отец продал девочку другому семейству, сообщил РИА Новости близкий к семье источник.

Отмечается, что после прихода к власти «Талибана»* многие жители страны стали испытывать финансовые трудности, вызванные заморозкой активов Афганистана, закрытием банков и прекращением критически важной иностранной помощи.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.