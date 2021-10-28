СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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Следственный комитет (СК) Белоруссии изучает обстоятельства гибели 55-летнего Андрея Скрипкина, который подозревается в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе белорусского СК.

— Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Утром 28 октября стало известно, что Андрей Скрипкин покончил с собой в изоляторе в Витебске.

До этого Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по подозрению в убийстве семьи банкира.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

По данным «Вечерней Москвы», семья Яхонтова перестала выходить на связь в воскресенье. Знакомые погибших взяли ключи у домработницы, чтобы проверить, все ли у них в порядке. В квартире они обнаружили три трупа со следами насильственной смерти.

Михаил Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного банка. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробную информацию о произошедшем убийстве читайте в специальном материале «ВМ».