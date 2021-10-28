Названы возможные условия для реабилитации подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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После убийства банкира Михаила Яхонтова и его семьи могут быть возбуждены еще два уголовных дела. Родственники покончившего с собой Андрея Скрипкина, подозреваемого в преступлении, могут настоять на продолжении расследования с целью реабилитировать его. Если вину мужчины не докажут, его репутация будет восстановлена. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Следственный комитет Белоруссии изучает обстоятельства гибели 55-летнего Андрея Скрипкина, который подозревается в убийстве семьи Яхонтова. О том, что Скрипкин покончил с собой в изоляторе в Витебске, стало известно утром 28 октября. До этого Кунцевский суд Москвы заочно арестовал его по подозрению в тройном убийстве.

По словам Спиридоновой, уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту обнаружения тел на Мосфильмовской улице. Но вполне вероятно, что будут отдельно существовать три дела — по факту смерти банкира и его семьи, возбужденное по статье 105 УК РФ, дело против подозреваемого Скрипкина, а также дело по факту его смерти в Белоруссии.

—Действительно, согласно УПК РФ, родственники подозреваемого даже после его смерти могут настаивать на продолжении уголовного дела с целью реабилитации подозреваемого. Несомненно, чем больше сомнений будет в причастности Скрипкина к убийству семьи банкира, тем более его родственники будут заинтересованы в продолжении уголовного дела и в выяснении всех обстоятельств убийства, — сказала юрист.

В данном случае принципиальность позиции родственников имеет большое значение, подчеркнула собеседница «ВМ». Вероятно, что в рамках дела еще будут проводиться следственные действия с целью как минимум выяснить маршрут предполагаемого убийцы до места совершения преступления, а также выяснить иные существенные обстоятельства, объективно подтверждающие вину Скрипкина.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного финансового учреждения. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробнее о тройном убийстве читайте в специальном материале «ВМ».