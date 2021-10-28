МИД России допустил оказание срочной гуманитарной помощи Афганистану

Фото: МИД РФ

Россия рассматривает вопрос доставки партии срочной гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг, 28 октября.

— Рассматривается вопрос доставки в эту страну партии срочной гумпомощи, состоящей из предметов первой необходимости и медикаментов, — рассказала дипломат.

Социально-экономическая обстановка в стране, по ее словам, остается сложной. На этом фоне в Кабуле состоялись манифестации с призывом к мировому сообществу разблокировать госрезервы Афганистана.

Москва рассчитывает, что для предотвращения гуманитарной катастрофы данное обращение не будет проигнорировано, приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.