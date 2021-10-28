МХТ имени Чехова организует экспресс-тестирование для зрителей без QR-кодов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Камергерский переулок, 3с1 Карта всех событий

С 30 октября в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова перед началом спектаклей можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

— С 30 октября экспресс-тестирование на COVID-19 можно будет пройти непосредственно в театре перед началом спектаклей, начиная с 17:30. Стоимость теста — 1200 рублей. Отрицательный результат тестирования позволит посетить спектакль, если у вас нет QR-кода, — говорится в сообщении театра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице нерабочие дни начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев, приостановят функционирование.

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Для посещения театров и музеев Москвы в период нерабочих дней будет действителен каждый из трех типов QR-кодов. Коды вакцинированного и переболевшего, а также отрицательный ПЦР-тест. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в четверг, 21 октября.

В ведомстве отметили, что результаты ПЦР-теста действуют в течение 72 часов с момента регистрации результатов анализов в системе.