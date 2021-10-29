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«Нашли на шторах»: летучую мышь обнаружили в столичной квартире

Михаил Алимов

Город
«Нашли на шторах»: летучую мышь обнаружили в столичной квартире
Фото: telegram / Что там в Москве?

В одной из квартир Москвы обнаружили еще одну летучую мышь. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в Telegram-канале «Что там в Москве?».

— Еще одну летучую мышку нашли на шторах в московской квартире, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что зверька накормили и передадут в Московский зоопарк на зимовку.

Момент с кормлением попал на видео — маленькая мышь находится в руке человека и ест червяка.

Видео: telegram/«Что там в Москве?»

Подписчики канала прокомментировали находку и обратили внимание на милый вид мышки.

«Какая милая зверушка»; «Она милая»; «Няшка», — написали они под публикацией.

12 октября спасатели добровольческого отряда «СпасРезерв» «вызволили» летучую мышь из московской квартиры. В экстренные службы обратилась москвичка. Она рассказала, что в ее квартире находится «страшный зверь». Приехав на вызов, спасатели обнаружили летучую мышь ­— самку двухцветного кожана. Зверька передали в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Специалисты зоопарка сообщили, что летучая мышь здорова. Она весит 16,5 грамма. После того как она наберет вес, ее отправят спать в специальный холодильник до весны. Впоследствии ее отпустят на волю.

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