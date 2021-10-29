Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более пяти тысяч пациентов

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В столице за сутки выздоровели от коронавируса 5 134 человека. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Таким образом, всего за время пандемии городские медики вылечили 1 583 191 пациентов.

Фото: Оперштаб

За сутки заболели COVID-19 еще 7 511 горожан. Из них 1 609 доставили в больницу. Количество смертельных случаев составило 93. К аппарату ИВЛ подключены 727 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого сообщалось, что коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.