Врач назвала три главные ошибки родителей при воспитании детей

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Психотерапевт Елена Боярская рассказала, какие основные ошибки совершают родители в процессе воспитания своих детей.

Эксперт отмечает, что первая распространенная ошибка заключается в том, что родители не ставят перед собой цель воспитания. Нужно понимать, как те или иные действия скажутся в долгосрочной перспективе. Вторая: ребенка нельзя лишать права выбора, не следует игнорировать его желания.

— При таком воспитании может формироваться посыл «кто сильный — тот и прав» или — «что бы я ни делал, всегда будет плохо». Если все интересы продиктованы личностью родителей, то вырастет человек безвольный, — рассказала доктор в новом выпуске на YouTube-канале «Клиника «Первый шаг».

Третья ошибка: угрозы в адрес ребенка, если он не желает делать так, как хотят взрослые. Решить эти проблемы можно только в том случае, если родители задумаются и поменяют модель отношений внутри семьи. Нужно показать ребенку, что и у него есть свои границы, личное пространство и мнение, с которым считаются.

— Ты — самостоятельный, я — самостоятельный. Чем больше родители живут интересной жизнью, чем больше они хвалят своего ребенка просто так, тем лучше. Нужно предоставлять ему выбор, чтобы в результате сформировалась полноценная личность, — добавила эксперт.

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