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Экспертиза для опознания жертв крушения Ан-12 будет проведена в течение трех дней

Виктория Храменкова

Общество
Экспертиза для опознания жертв крушения Ан-12 будет проведена в течение трех дней
Фото: СК РФ

В течение трех дней будет проведена генетическая экспертиза для опознания тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил журналистам в четверг, 4 ноября, глава Иркутской области Игорь Кобзев.

— Мы определились, что в течение двух дней проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней, — передает РИА Новости слова губернатора.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, как сперва сообщалось, находились семь человек, все они погибли.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области было передано в центральный аппарат СК.

На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находились девять человек. На данный момент найдены тела шестерых.

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