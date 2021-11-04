Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер исполнитель песен «Казачок» и «Москва» Жоржи Данн

Михаил Алимов

Происшествия
Умер исполнитель песен «Казачок» и «Москва» Жоржи Данн
Фото: pixabay.com

Французский певец Жоржи Данн скончался в Испании. Ему было 82 года. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила газетаEl Pais.

Отмечается, что умер артист во время операции на бедре в Пуэрта-де-Йерро. Данн решился на нее, несмотря на большое количество хронических болезней и слабое здоровье, о котором беспокоились врачи.

Настоящее имя французского исполнителя — Жорж Майер Дан. Он родился в Париже в 1940 году, окончил местную консерваторию по классу кларнета. Научился играть на саксофоне и аккордеоне. Получил педагогическое образование и стал учителем. Придумывал вместе со своими учениками юмористические песни.

В Испанию он впервые попал в 1964 году: выступил от Франции на музыкальном Средиземноморском фестивале, проходящем там. Затем стал регулярно ездить в страну и со временем остался там навсегда.

В 1960 году он выпустил песню «Казачок», которая прославила его далеко за пределами своей страны. Как отмечают испанские журналисты, в этой композиции уже прослеживались особенности его творчества: сюрреалистические и юмористические тексты, а также легкая, танцевальная ритмика. В дальнейшем он станет популярным исполнителем летних танцевальных хитов, передают «Известия».

Пик его славы пришелся на 70-е и 80-е годы. Он широко использовал и любил мотивы русской культуры. В нашей стране его знали, как исполнителя композиций «Casatshok» («Казачок») и «Moscu» («Москва»).

ПевцыИспанияСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте