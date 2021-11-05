«Будьте внимательны»: москвичей предупредили о сильном ветре 5 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей столицы предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Кроме того, в городе ожидается дождь.

— Будьте внимательны на улице. Температура воздуха 10-12 градусов, временами дождь, — говорится в публикации.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву придет зимняя погода. Он рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в столице ожидается похолодание до нуля градусов. Синоптик отметил, что температура будет приближаться к климатической норме.

Кроме этого он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют теплые выходные: прогнозируется до 7–9 градусов тепла в субботу и 3–8 градусов тепла в воскресенье.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.