Исследователи обнаружили способ защититься от тяжелой формы COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Введение витамина C внутривенно способно помочь защититься от тяжелого течения коронавируса. Об этом заявила Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии в пятницу, 5 ноября.

— Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления, — рассказала специалист по итогам исследования с группой ученых.

Ученые пришли к данным выводом по результатам 12 клинических испытаний. Так, исследование в Ухане показало, что антиоксидант на 70 процентов ускоряет выздоровление от симптомов COVID-19 по сравнению с плацебо.

Уколы с витамином позволили втрое снизить риск тяжелого течения коронавируса. Исследователи предупредили, что результаты не означают, что была найдена панацея при лечении от COVID-19, отмечает The Telegraph.

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5 ноября сообщалось, что коронавирус способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. По данным ученых, беременные женщины обладают риском заражения COVID-19 на 70 процентов выше по сравнению с людьми аналогичного возраста.

При заражении коронавирусом риск преждевременных родов или гибели плода вырастает в два–три раза, утверждают специалисты. Несколько сотен тысяч беременных женщин, как уточняется, получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка.