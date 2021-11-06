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Кафе загорелось на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Кафе загорелось на юге Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
улица Борисовские Пруды, 28Карта всех событий

Возгорание произошло в кафе на юге столицы, в районе Братеево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 6 ноября.

Инцидент, как уточнил собеседник «ВМ», произошел на улице Борисовские Пруды, 28. Загорелось двухэтажное отдельно стоящее здание.

— Загорание происходило на летней веранде, — уточнил собеседник «ВМ».

Площадь пожара — 10 квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

5 ноября пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы. Инцидент случился на улице Малой Тульской, 22. Горение на площади пяти квадратных метров удалось локализовать в течение двух минут.

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