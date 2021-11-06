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МВД раскрыло профессии напавших на отца с ребенком в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
МВД раскрыло профессии напавших на отца с ребенком в ТиНАО
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Напавшие на отца с ребенком в ТиНАО были разнорабочими. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в субботу, 6 ноября.

— Если их охарактеризовать, то это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы, — рассказал представитель ведомства.

Подозреваемые, по его словам, были в категории разнорабочих. Гражданами России они стали около девяти лет назад, отметил Васенин в YouTube-шоу «Соловьев Live».

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.

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