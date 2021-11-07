Роспотребнадзор объяснил, почему тест не всегда определяет наличие COVID-19

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При тестировании на 4–5-й день болезни снижается вероятность обнаружения коронавирусной инфекции в организме человека. Это объясняет тот факт, когда у человека есть все симптомы COVID-19, однако тест показывает отрицательный результат. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

— После 4–5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре, — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

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Ранее руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина рассказала про необычный симптом коронавирусной инфекции. Кроме этого, она объяснила, что эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ.

Днем 6 ноября «Вечерняя Москва» перечислила основные симптомы заражения COVID-19 у вакцинированных людей. Как утверждают специалисты, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей.