Подмосковная прокуратура проконтролирует расследование конфликта в Домодедове

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Прокуратура по Московской области проконтролирует ход и результаты расследования конфликта в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 7 ноября.

По предварительным данным, 6 ноября между несколькими неизвестными произошел конфликт.

В результате по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что подмосковная прокуратура проконтролирует проверку, организованную МВД, по факту случившегося в Домодедове.

В настоящий момент сотрудники региональной полиции устанавливают личности участников конфликта. Они просматривают записи с видеокамер, которые засняли инцидент.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

Другой конфликт произошел накануне в Москве. 5 ноября стало известно, что в столичном районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком.

После полиция задержала четверых подозреваемых.

В воскресенье, 7 ноября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января 2022 года.

Также стало известно, что второго злоумышленника также заключили под стражу на два месяца. Обвиняемый нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего в ходе инцидента. Позже третьего фигуранта тоже арестовали.