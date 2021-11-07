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Салливан заявил об отказе Байдена от принципа «Америка на первом месте»

Виктория Сикерина

В мире
Салливан заявил об отказе Байдена от принципа «Америка на первом месте»
Фото: whitehouse

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от многих политических принципов, которым следовал экс-глава государства Дональд Трамп. Среди них и постулат «Америка на первом месте». Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 7 ноября.

— Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею «Америка на первом месте», — отметил он.

Салливан добавил, что во время последних визитов в Евросоюз Джо Байден урегулировал конфликт между компаниями Boeing и Airbus и предложил план дальнейшего развития взаимодействия Соединенных Штатов с европейскими государствами.

Также, по его словам, Байден разрешил созданный Трампом спор по тарифам.

— Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп, — цитирует Салливана ТАСС.

До этого американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт заявил, что действия нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стали «настоящей катастрофой» для страны.

По его словам, во время президентства Байдена развился инфляционный кризис и кризис в цепочке поставок.

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