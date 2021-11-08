МИД России рассказал о ситуации на задержанном судне «Академик Иоффе»

Фото: CC BY 2.5 / Victor Morozov

Россия рассматривает вопрос возвращения членов экипажа и научных сотрудников задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом сообщила атташе посольства России в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник, 8 ноября.

— В настоящий момент НИС «Академик Иоффе» продолжает оставаться на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении, по имеющейся у посольства информации, судебными властями Дании не вводились, — рассказала представитель дипломатического представительства.

Вопрос их возвращения в Россию рассматривается, добавила она. Посольство готово оказать им необходимую поддержку при эвакуации в случае принятия такого решения, приводит слова Сыроватко РИА Новости.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

На борту судна находятся более 60 человек. Иск против корабля подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd из-за предыдущей коммерческой деятельности корабля.