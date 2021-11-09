Песков отреагировал на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кремль выразил надежду на то, что случившееся на границе Белоруссии и Польши с мигрантами в дальнейшем не повлияет на уровень национальной безопасности России. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 ноября.

Он подчеркнул, что в решении данного вопроса белорусские специалисты работают качественно и ответственно.

— Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности, — заявил Песков.

По его словам, между Москвой и Минском налажены хорошие международные отношения, в том числе в сфере спецслужб. Из-за этого в настоящий момент государства передают информацию друг другу о положении дел на границе Белоруссии и Польши.

Также Песков отметил, что самое главное в данной ситуации — это сохранить жизнь собравшихся в Кузнице мигрантов.

— Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная — это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы, — они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши — многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, — передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря президента.

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.