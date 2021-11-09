Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Зимой в Подмосковье можно отдохнуть на горнолыжных курортах, осмотреть старинные достопримечательности и погулять среди прекрасной природы. Лучшие направления для зимних каникул в Подмосковье назвала экскурсовод Екатерина Грек.

Семьям с детьми она посоветовала выбрать для отдыха Звенигород.

— На мой взгляд, самый лучший отдых зимой в Подмосковье – в Звенигороде. Эти места не зря называют подмосковной Швейцарией. Там есть что посмотреть: Саввино-Сторожевский монастырь, и церковь XIV века на Городке – с сохранившимися фресками Андрея Рублева, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, подходит для зимнего отдыха Дмитровское направление. Это станции Яхрома, Турист, Морозки.

Тем, кто предпочитает более созерцательный отдых,по словам экскурсовода, подойдет Коломенское направление. Здесь красивая природа, много достопримечательностей и есть пансионаты, музеи.

До этого АТОР назвала популярные у россиян направления для зимнего отдыха. Чаще всего граждане выбирают для путешествий Краснодарский край, Домбай, Архыз, а также экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Читайте также:
зимаОтдыхПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте