Названы лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Зимой в Подмосковье можно отдохнуть на горнолыжных курортах, осмотреть старинные достопримечательности и погулять среди прекрасной природы. Лучшие направления для зимних каникул в Подмосковье назвала экскурсовод Екатерина Грек.

Семьям с детьми она посоветовала выбрать для отдыха Звенигород.

— На мой взгляд, самый лучший отдых зимой в Подмосковье – в Звенигороде. Эти места не зря называют подмосковной Швейцарией. Там есть что посмотреть: Саввино-Сторожевский монастырь, и церковь XIV века на Городке – с сохранившимися фресками Андрея Рублева, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, подходит для зимнего отдыха Дмитровское направление. Это станции Яхрома, Турист, Морозки.

Тем, кто предпочитает более созерцательный отдых,по словам экскурсовода, подойдет Коломенское направление. Здесь красивая природа, много достопримечательностей и есть пансионаты, музеи.

До этого АТОР назвала популярные у россиян направления для зимнего отдыха. Чаще всего граждане выбирают для путешествий Краснодарский край, Домбай, Архыз, а также экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.