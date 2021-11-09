Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе с Белоруссией

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российская сторона причастна к ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Такое мнение он выразил во вторник, 9 ноября.

— Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве, — цитирует премьера РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западной стороне не нужно делать вид, что ситуация с беженцами на польско-белорусской границе является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, потому как эти предположения не соответствуют действительности. Свое мнение она выразила во вторник, 9 ноября.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба против беженцев на границе Белоруссии и Польши с применением танковой техники является шантажом. Президент добавил, что применять оружие в XXI веке, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.