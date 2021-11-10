Прорвавшихся ночью через границу с Польшей мигрантов задержали

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все прорвавшиеся ночью через границу с Белоруссией мигранты задержаны. Об этом в среду, 10 ноября, заявилминистр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. <…> Все те, кто прорвался, были задержаны, — рассказал он в эфире Польского радио.

О дальнейшей судьбе беженцев пока ничего неизвестно.

Ночью сообщалось, что две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом рассказала пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. Обеим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения. По данным пограничной охраны, мигранты штурмовали границы в районе местностей Бяловежа и Крынки. В группах были несколько десятков мигрантов. Некоторых из них удалось вернуть в сторону границ Белоруссии, другие успели сбежать.

В этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых курдских беженца. Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые предположительно нанесли польские силовики.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

9 ноября в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница» в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.