Скончался художник-аниматор мультфильма «Тайна Третьей планеты» Дмитрий Куликов

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Скончался популярный художник-аниматор Дмитрий Куликов, автор таких мультфильмов, как «Тайна Третьей планеты» и «Икар и мудрецы». Он ушел из жизни 9 ноября в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

— Среди фильмов, над которыми он работал, — «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и многие другие, — сообщается в материале.

Отмечается, что в своих работах Куликов демонстрировал высокое мастерство, творческий подход и преданность делу. Куликов трудился на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Он также сотрудничал с компаниями «Кристмас Филмз», «Аргус», «Классика», «Шар», работал за границей в анимационных студиях Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист он был лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир». Все, кто знал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника и светлого человека.

Союз кинематографистов России выразил свои глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Куликова, сообщается в материале.