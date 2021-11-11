Малышева рассказала о вакцинации по Лунному календарю

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о влиянии полнолуния и знаков зодиака на процесс вакцинации от коронавируса. Своим мнением в рамках программы «Жить здорово» она поделилась с ректором столичной Академии астрологии Михаилом Левиным.

Собеседник ведущей отметил, что для вакцинации от COVID-19 не подходит полнолуние.

— Нельзя делать прививку с 18 по 20 ноября, так как на эти дни выпадает полнолуние. Поскольку такие инфекционные заболевания под Нептуном, прививку не надо делать, так как Луна делает конфликтный аспект с Нептуном, — отметил Левин.

При этом сама Малышева призвала россиян делать прививку в любой день, который будет удобен для них.

После выхода программы в эфир вирусолог Михаил Розанов раскритиковал Малышеву за астрологический подход к вакцинации.

— Здравомыслие должно быть во главе угла, а не какие-то непонятные вещи, — цитирует специалиста Rambler.

Недавно Елена Малышева рассказала, какие продукты должны присутствовать в рационе человека, который перешел возрастной рубеж в 65 лет. По ее словам, меню должно зависеть от возраста человека. Она уточнила, что источником железа для людей старшего возраста может быть говяжья печень.