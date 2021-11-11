«Пусть сидят»: вирусолог ответил противникам введения QR-кодов в транспорте

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Введение QR-кодов в транспорте и общественных местах было бы правильным решением. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в четверг, 11 ноября.

— Сейчас очень важной задачей является увеличение количества прививаемых людей. Трудно уже говорить о каком-то проценте, надо привить все то население, которое может быть привито, — рассказал специалист.

QR-коды, по его словам, оправданы в этом смысле, они смогут стать поощрением для привитых. Введение системы является правильным путем, который позволит повлиять на пандемию коронавируса, добавил он.

Люди, которые не привились, должны сидеть на месте, уверен вирусолог. Особенно ограничения стоит ввести на международном и междугороднем транспорте, приводит слова Альтштейна Пятый канал.

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11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.