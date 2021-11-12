Появилось видео задержания брата Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Шереметьево

Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В Сети появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова в аэропорту Шереметьево. Оба молодых человека были задержаны накануне по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции в Дагестане.

На кадрах видно, как полицейские ведут Нурмагомедова и Идрисова по залу аэропорта.

Видео: Telegram / Baza

Усман является двоюродным братом бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Утром 11 ноября он вместе со своим другом Камалом Идрисовым находился в машине, которая сбила сотрудника полиции на КПП аэропорта в Махачкале. После инцидента молодые люди оставили машину на стоянке аэропорта и улетели в Москву, где и были задержаны.

В Сети появилось видео инцидента. На нем видно, как сотрудники полиции просят водителя автомобиля Toyota остановиться, однако он игнорирует их требования и «прорывается» дальше, сбивая человека.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным Telegram-канала «112», пострадавшим оказался 39-летний полицейский. Его госпитализировали с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.