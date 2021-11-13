В Турции предложили США «убраться» с Черного моря

Фото: dpsu.gov.ua/ua

Турецкие пользователи портала Haber7 разделили обеспокоенность России по поводу присутствия американских военных кораблей в Черном море.

Своей позицией они поделились в комментариях под соответствующей публикацией издания.

— Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси, — написал один из пользователей.

— Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам, — согласился другой.

Однако нашлись и те, кто не согласился с позицией российской стороны.

— США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой, — отметил комментатор.

7 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные следят за кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По словам министра, не только США пытаются проверить, как у России выстроена система на Черноморском побережье.

10 ноября в Пентагоне заявили, что будут проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитают нужным. Пара американских военных кораблей находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать, заключили в министерстве.

В четверг, 11 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

В тот же день над Черным морем были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

В субботу, 13 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что проводить российские маневры в Черном море в ответ на учения НАТО там не имеет смысла, необходимости нагнетать обстановку нет.