Натравившего собаку на женщину в Подмосковье заключили под стражу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Суд заключил под стражу мужчину, который натравил свою собаку на женщину в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в субботу, 13 ноября.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года, — рассказала представитель ведомства.

12 ноября полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел еще 25 октября.

От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в больницу, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

В тот же день в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже в Сети появилось видео нападения собаки на пострадавшую.