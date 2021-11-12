Дело возбудили в отношении мужчины, натравившего собаку на женщину в Мытищах

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В подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который натравил свою собаку на женщину. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

— По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сказала собеседница «ВМ», добавив, что ход расследования находится на контроле у надзорного ведомства.

До этого сообщалось, что полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

В МВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Позже в Сети появилось видео нападения собаки на женщину в подмосковных Мытищах. На кадрах видно, как мужчина выпускает своего питомца из красной машины и натравливает его на прохожую. Последняя кричит и просит о помощи.

Видео: Telegram / Москва 24

В октябре подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, чья собака напала на семилетнюю девочку в Жуковском в августе этого года. Из-за нападения собаки ребенок получил тяжелые повреждения, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».