Врачи пояснили, что делать, если человек заболел между двумя этапами вакцинации

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Эпидемиолог Эдуард Шунков и главный врач Клинической инфекционной больницы С. П. Боткина Денис Гусев рассказали, что делать, если человек заболел в период между двумя этапами вакцинации от коронавируса.

— Если человек заболел после первой прививки от новой коронавирусной инфекции, то, соответственно, вторую ему делать не нужно. Стоит воздержаться, потому что заболевание так или иначе все равно будет способствовать возникновению иммунитета к болезни, — отметил в комментарии «Невским новостям» Эдуард Шунков.

Денис Гусев добавил, что на некоторое время после болезни человек будет обеспечен антителами в достаточном количестве. Через полгода после выздоровления человеку стоит сделать однокомпонентную вакцину.

Врачи также советуют немного отложить вакцинацию, если у человека появились признаки вирусного заболевания: кашель, насморк, боли в горле. Сделать прививку можно после выздоровления.

До этого эксперт сообщил, что ревакцинация двухкомпонентными вакцинами безопасна. Главное, чтобы у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло не менее двух месяцев.