Защита осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных подала апелляцию на приговор

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Защита осужденных по делу о трагедии в «Зимней вишне» пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина подала апелляционные жалобы на обвинительный приговор суда. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявила адвокат Светлана Тарасюк.

— И по Бурсину, и по Генину сегодня поданы апелляционные жалобы, — рассказала она РИА Новости.

Когда именно суд будет рассматривать жалобы, защитник не уточнила.

29 октября начальника пожарного караула ТЦ Сергея Генина приговорили к лишению свободы сроком на пять лет, а руководителя тушения пожара Андрея Бурсина осудили на шесть лет. Также владелицу торгового центра «Зимняя вишня» и директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Гендиректора ТЦ Надежду Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

12 мая руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре, который произошел в 2018 году.