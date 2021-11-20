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Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе со Штатами

Полина Долганова

Политика
Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе со Штатами
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал предложение конгрессменов Джо Уилсона и Стива Коэна не признавать итоги президентских выборов в РФ в 2024 году, если на них будет баллотироваться нынешний президент страны Владимир Путин. Своим мнением на этот счет Володин в субботу, 20 ноября, поделился на своей странице в Telegram.

По его словам, такая инициатива представляет собой вмешательство в выборы. Россия, по его мнению, никогда не позволяла себе такого по отношению к США.

Политик уточнил, что так как документ направлен против Путина, это позволяет сделать вывод, что Путин является преимуществом РФ.

Володин также напомнил, что Штаты в свое время оказывали уважение бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву и экс-президенту России Борису Ельцину. Они, в свою очередь, слабо проявили себя на руководящих постах.

— Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР. Вместо помощи и инвестиций — санкции и блокады, вместо мира и дружбы — НАТО приблизился к нашим границам. Если бы наша страна была слабой, а Президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов, — написал политик.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании российских выборов, если на них пойдет действующий президент РФ Владимир Путин, приведет к разрыву отношений между странами. По его словам, этот документ циничен и лишен здравого смысла.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также прокомментировал проект резолюции. По его словам, это вмешательство во внутренние дела России в чистом виде и открытая провокация.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Коткин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Конгрессу США стоит думать о своем президенте, а не о российском, потому что выборы главы государства в РФ его не касаются.

Конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на рассмотрение резолюцию о непризнании российских выборов Соединенными Штатами, если президент Путин начнет баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае ее принятия документ будет носить рекомендательный характер.

В интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

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