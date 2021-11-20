Заступившийся за девушку в метро Роман Ковалев сделал предложение своей девушке

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Заступившийся за девушку в вагоне метро Роман Ковалев выздоровел и решился на ответственный шаг — сделал предложение своей избраннице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 20 ноября.

Молодой человек пригласил девушку на ночную экскурсию по столичному метрополитену.

— Помните героя Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро? Сегодня во время ночной экскурсии на ретропоезде он сделал предложение своей девушке Анне, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На станции «Маяковская» городской подземки можно провести церемонию бракосочетания. Она проходит в ночное время, когда транспорт прекращает работу, добавили в пресс-службе.

Подвиг Романа Ковалева

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины проявили агрессию и выплеснули ее на Ковалева, заступившегося за девушку.

Они напали на молодого человека, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже Романа с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих агрессоров задержали. Ими оказались приезжие из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

14 октября его выписали из больницы и он начал восстановление дома.