Движение на Арбатско-Покровской линии метро приостановлено из-за человека на путях

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Приостановлено движение поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Поезда в обратном направлении следуют увеличенными интервалами, говорится в сообщении.

На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) November 21, 2021

Подробности произошедшего уточняются.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. Позднее стало известно, что он тоже скончался.