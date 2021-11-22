Врач рассказал о разнице в иммунитете у переболевших COVID-19 и вакцинированных

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Информация о том, что переболевшие COVID-19 люди обладают более слабым иммунитетом, чем те, кто прошел вакцинацию, — недостоверна. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, медики не располагают данными, которые позволили бы утверждать, что иммунитет переболевших коронавирусом слабее, чем у привившихся.

Однако, он подчеркнул, что вирус наносит организму существенный урон, а иммунитет от вакцины приобретается без вреда для человека.

— Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно, — передает слова врача РИА Новости.

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До этого британские ученые заявили, что медики, которые работают в больницах, обладают особым иммунитетом к коронавирусной инфекции. В ходе исследования были проведены наблюдения над 58 сотрудниками одной из клиник Великобритании. По мнению авторов научной работы, у обследуемых медиков по каким-то причинам прекращался инфекционный процесс.

19 ноября биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей заявил, что первым заболевшим COVID-19 человеком в мире была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Она, по его словам, заразилась 11 декабря 2019 года. С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка.