Врач объяснила, почему отрицательный результат теста на COVID-19 может быть ложным

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Тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать ложноотрицательный результат в первые дни болезни. Однако на третьи–восьмые сутки тестированию можно окончательно доверять. Такое мнение выразила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова в понедельник, 22 ноября, в ходе круглого стола.

Она отметила, что в самом начале заражения лишь у 20 процентов людей показывается положительный результат при тестировании.

— Только на третий–восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80 процентов — 80 процентов положительных, а 20 — остаются в негативе, — заявила Малинникова.

По словам эксперта, через три недели после инфицирования число ложноотрицательных тестов на COVID-19 также увеличивается. В этом случае в организме человека все еще находится вирус, однако тестирование показывает отрицательный результат.

РИА Новости со ссылкой на слова вирусолога добавило, что сейчас российские специалисты разрабатывают новые системы для выявления заболевания.

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