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Врач объяснила, почему отрицательный результат теста на COVID-19 может быть ложным

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснила, почему отрицательный результат теста на COVID-19 может быть ложным
Фото: unsplash

Тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать ложноотрицательный результат в первые дни болезни. Однако на третьи–восьмые сутки тестированию можно окончательно доверять. Такое мнение выразила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова в понедельник, 22 ноября, в ходе круглого стола.

Она отметила, что в самом начале заражения лишь у 20 процентов людей показывается положительный результат при тестировании.

— Только на третий–восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80 процентов — 80 процентов положительных, а 20 — остаются в негативе, — заявила Малинникова.

По словам эксперта, через три недели после инфицирования число ложноотрицательных тестов на COVID-19 также увеличивается. В этом случае в организме человека все еще находится вирус, однако тестирование показывает отрицательный результат.

РИА Новости со ссылкой на слова вирусолога добавило, что сейчас российские специалисты разрабатывают новые системы для выявления заболевания.

До этого иммунолог Андрей Продеус рассказал, как самостоятельно справиться с самым распространенным постковидным синдромом.

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