Финансирование онлайн-платформы CitizenGo увеличилось с начала пандемии в два раза

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Финансирование главной в России лобби-платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo выросло в два раза за время пандемии коронавируса, сообщает RT.

В 2019 году организация получила 175 миллионов рублей пожертвованиями, в 2020-м эта сумма составила 341 миллион. Денежные средства были получены от частных спонсоров, имена которых не разглашаются.

Расходы онлайн-платформы за прошлый год составили более 164 миллионов рублей, а 86 процентов от этой суммы ушли на «проведение кампаний», причем, каких именно, не уточняется.

Специалисты отмечают, что вызывает вопросы и алгоритм подписания петиций на CitizenGo. В отличие от других подобных площадок, здесь после голосования человеку не приходит никакого подтверждения на почту, а значит — проверить, насколько корректно работает счетчик голосов, невозможно. Это ставит под сомнение объективность результатов таких голосований.

До этого эксперты рассказали об опасности онлайн-платформы CitizenGo из-за антипрививочных инициатив.