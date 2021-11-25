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В МЧС оценили шансы на выживание спасателей на «Листвяжной»

Иван Юминов

Происшествия
В МЧС оценили шансы на выживание спасателей на «Листвяжной»
Фото: kemobl.ru

Дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в четверг, 25 ноября.

— Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час, — рассказал представитель ведомства.

Работы в шахте осложняются повышением температуры и ростом концентрации опасных газов, добавил он. Сотрудники МЧС находятся внутри шахты, но это огромный риск, приводит слова Чуприяна ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 14 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 35 человек. В больницы доставлен 51 пострадавший в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

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