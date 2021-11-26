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Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей наградят орденами Мужества

Полина Долганова

Общество
Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей наградят орденами Мужества
Фото: МЧС

Погибшие в результате выброса метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасатели будут посмертно награждены орденами Мужества. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, — цитируют в сообщении врио главы ведомства Александра Чуприяна.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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