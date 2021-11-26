Цивилев оценил сроки ввода в работу шахты «Листвяжная» в Кузбассе
25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.
В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.
Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.
СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.
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