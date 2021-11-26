Цивилев оценил сроки ввода в работу шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Шахту «Листвяжная» в Кемеровской области могут ввести в работу после завершения поисков погибших. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в пятницу, 26 ноября.

— Все без исключения нам сказали — шахта с давними традициями, мы очень хотим, чтобы шахта продолжала работать. Значит, наша задача сейчас заниматься поиском погибших горняков и спасателей и сделать так, чтобы потом возможно было шахту в работу ввести, — приводит слова Цивилева РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.