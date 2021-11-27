«Малый бизнес Москвы» помогает предпринимателям выйти на новый уровень

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Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» с 2019 года проводит бесплатные бизнес-акселераторы для предпринимателей по различным направлениям. Так, например, в прошлом году в Москве прошел акселератор социальных проектов. Предприниматели работали над своими проектами совместно с трекерами, чтобы выйти на новый уровень развития бизнеса.

Отмечается, что тогда одним из участников программы стал бизнесмен Сергей Тушев. С 2016 года он занимается экологическими проектами. В 2019 году вместе с единомышленниками предприниматель открыл на севере Москвы экоцентр, который объединил под одной крышей пункт приема вторичного сырья, лекторий и музей переработки.

— В какой-то момент тема экологии стала для меня личной: рядом с дачей, где я проводил детство, появился мусорный полигон, и я хотел помочь в решении этого вопроса. Так, мы с командой единомышленников, ведущих экологов, пришли к идее создания экоцентра, который мог бы вносить свой вклад в решение мусорной проблемы, — вспоминает Сергей, передает официальный сайт мэра Москвы.

На сегодняшний день экоцентр принимает более 40 видов вторсырья, включая макулатуру, пластик, текстиль, стекло и металл. Сдать можно в том числе картриджи для принтеров, тетрапак, банковские карточки, батарейки, блистеры от лекарств и керамическую посуду.

Однако в прошлом году из-за пандемии экоцентр оказался в сложной ситуации. Объекту пришлось приостанавливать свою работу на несколько месяцев. Работало только экотакси, которое вывозило вторсырье из квартир, офисов и деловых центров.

Сергей отмечает, что именно участие в акселераторе социальных проектов МБМ помогло исправить ситуацию. Команда изучила уязвимые места в бизнес-модели, протестировала новые способы развития и скорректировала их.

Кроме этого, на базе экоцентра открылся магазин, где покупатели могут приобрести различные товары из переработанных материалов, продукты на развес, экологичную косметику и безвредную для природы бытовую химию.

— Мы усилили и просветительскую деятельность, которая важна в нашей работе. Поэтому после снятия ограничений предложили работодателям проводить лекции по раздельному сбору отходов на предприятиях, принимать участие в городских мероприятиях и акциях, — подчеркнул бизнесмен.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» еженедельно проводит для предпринимателей десятки мероприятий на актуальные бизнес-темы, предусмотрена многоуровневая система обучения. Доступны такие акселерационные программы, как «Онлайн-акселератор» и отраслевые акселераторы для различных сфер. Регулярно реализуются комплексные программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Онлайн-академия МБМ», «Прокачай бизнес с наставниками».

Узнать об актуальных мероприятиях и программах обучения можно на портале mbm.mos.ru.