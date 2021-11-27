Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву для молодежи проведут онлайн-лекции и квесты

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовала познавательная программа, посвященная 80-й годовщине Битвы за Москву. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое — всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели — до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время, — рассказала заммэра.

Так, цикл онлайн-лекций «Истории, о которых важно помнить» будет посвящен хронологии Битвы за Москву, ставшей важнейшим этапом Великой Отечественной войны. Представители сферы культуры и искусства расскажут, как литература, театр и кино помогали москвичам пережить те страшные события.

Серию из 14 экскурсий под названием «Они сражались за Москву» проведут онлайн по местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музее обороны Москвы. Выездные мероприятия пройдут в Музее Калининского фронта, Ленино-Снегиревском военно-историческом музее, Калужском городском музее боевой славы, Тульском областном краеведческом музее и других учреждениях.

Кроме того, для молодых людей проведут серию тематических онлайн-квестов «1941 год. Битва за Москву». С полной программой, посвященной 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву, можно ознакомиться на сайте битваподмосквой.рф.