Один из погибших от взрыва на «Листвяжной» шахтеров спас не менее 10 своих коллег

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Горняк Геннадий Белошкурский, который погиб в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, спас не менее десяти своих коллег. Об этом рассказал один из выживших шахтеров в воскресенье, 28 ноября.

Он отметил, что погибший горный мастер приводил в чувства остальных людей и направлял их к выходу. Однако Белошкурский слишком много времени провел в опасной шахте без средств защиты, в которой наблюдалась высокая концентрация окиси углерода.

— Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек десять в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой, — объяснил коллега Белошкурского, передает ТАСС.

27 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты «Листвяжная». Среди них были Геннадий Белошкурский, Евгений Мавельянов, Александр Петров, Антон Трофимов и Андрей Чувашов.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.