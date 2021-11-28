Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один из погибших от взрыва на «Листвяжной» шахтеров спас не менее 10 своих коллег

Виктория Сикерина

Происшествия
Один из погибших от взрыва на «Листвяжной» шахтеров спас не менее 10 своих коллег
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Горняк Геннадий Белошкурский, который погиб в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, спас не менее десяти своих коллег. Об этом рассказал один из выживших шахтеров в воскресенье, 28 ноября.

Он отметил, что погибший горный мастер приводил в чувства остальных людей и направлял их к выходу. Однако Белошкурский слишком много времени провел в опасной шахте без средств защиты, в которой наблюдалась высокая концентрация окиси углерода.

— Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек десять в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой, — объяснил коллега Белошкурского, передает ТАСС.

27 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты «Листвяжная». Среди них были Геннадий Белошкурский, Евгений Мавельянов, Александр Петров, Антон Трофимов и Андрей Чувашов.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

Читайте также:
Шахтеры Кемеровская область Взрывы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте