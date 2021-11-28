Более 400 идей горожан по изменению городского пространства реализуют в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Участники проекта «Город идей» предложили свыше 400 идей по изменению городского пространства в Москве за 2021 год. Эти разработки планируют реализовать в ближайшее время.

Так, например, с помощью платформы неравнодушные жители столицы могут создать новый экскурсионный формат по городским паркам, провести субботник, заняться озеленением или открыть кружок для детского творчества.

Сперва идеи выносят на голосование, а после самые лучшие из них успешно реализуются в Москве.

— В этом году на платформе «Город идей» нам удалось реализовать шесть проектов в области предпринимательства и бизнеса, культуры и по другим важным тематикам. Мы получили от участников более четырех тысяч инициатив, свыше 400 из которых планируется реализовать, — руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Город идей», Александр Пищелко.

Например, жительница города Алина Мартынова предложила создать в родном районе Гольяново кабинет психолога для взрослых и различные кружки, а также клуб иностранного языка, школу этикета для юных леди и секцию по созданию анимации.

— У нас в Гольянове, к сожалению, пока нет полноценного Дома культуры и творчества, поэтому многим приходится ездить в другие районы, что не очень удобно, особенно с маленькими детьми. Поэтому все мои предложения так или иначе крутились вокруг создания культурного центра и кружков, которые там можно было бы открыть, чтобы отвечать на запросы всех слоев населения, — передает слова москвички официальный сайт мэра Москвы.

27 ноября жители столицы определили, как бы они хотели проводить время в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в рамках которого горожане выбирали наиболее подходящий для них досуг.