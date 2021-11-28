В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Байдена пройдет в этом году

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена, однако в Кремле надеются, что она пройдет в этом году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что, вероятнее всего, переговоры лидеров пройдут в формате видеоконференции.

26 ноября Джо Байден заявил, что его разговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским могут состояться уже в ближайшее время.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что дата новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока остается неизвестной.

В октябре Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.