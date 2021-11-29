Британский эксперт предупредила Запад об угрозе, исходящей от России

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Российско-китайское военное сотрудничество грозит Западу серьезными последствиями. Об этом заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по РФ Изабель Соукинс.

Комментируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере, она предупредила Соединенные Штаты о риске потерять свое положение на мировой арене.

— Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая, — сказала она.

По мнению Соукинс, угрозу для Запада представляет не только экономическая мощь КНР, но и масштабы власти.

При этом в статье The Sun эксперт признала, что Россия и Китай углубляют в сотрудничество на фоне американских учений у границ РФ. Но это основание все равно автором называется «мнимым», при этом в адрес России звучат обвинения в подготовке военного вторжения на Украину.

Эксперт добавила, что союз Москвы и Пекина угрожает и Европе как союзнице Вашингтона». Она отметила, что США не смогут бороться с Россией и Китаем в одиночку. Америке понадобится помощь западных партнеров, и она обратится в первую очередь к Великобритании.

До этого Латвия призвала Евросоюз и НАТО дать сигнал России о «последствиях эскалации». Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Европейский союз и НАТО должны донести до Москвы, что в случае «эскалации на российско-украинской границе ее ожидают серьезные последствия».

24 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что информация о скоплении российских войск около границ Украины стала известна разведывательным агентствам США, Великобритании и Украины. Отмечается, что данные сведения страны передали друг другу во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не планирует ни на кого нападать, а также не имеет никаких агрессивных намерений. По его словам, все заявления об обратном являются неверными.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.